Brusaferro: «I giovani alimentano i nuovi casi. L’età media dei contagi è 25 anni»

L’Rt nazionale supera la soglia di 1 (la settimana scorsa era allo 0,91). Al momento si è attestato al livello di 1,26, vuol dire che una persona che abbia il Covid ne contagia più di un’altra soltanto. Il dato è stato fornito nel corso del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità.

Balza in avanti anche l’incidenza settimanale, che sale da 19 a 40 casi per 100mila abitanti. Le Regioni a rischio moderato sono 19, quelle a basso rischio sono 2. Nessuna Regione supera il livello critico di terapie intensive e ricoveri ordinari.

Il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, ha dichiarato:

“Crescono da 2267 a 2958 i comuni con almeno un caso di Covid e l’incidenza mostra come in quasi tutte le regioni vi sia una marcata crescita. La crescita è caratterizzata 10-19 e 20-29 anni e quindi è la popolazione più giovane che alimenta i nuovi casi dell’epidemia. I casi crescono anche in Italia come in molti paesi europei. L’Rt si proietta a 1,55 e si sta abbassando l’età media dell’infezione a 25 anni e l’età media di ricovero in terapia intensiva a 55. Sta aumentando la quota della variante Delta e sta progressivamente decrescendo la variante Alfa. Dal 5 giugno al 19 luglio la mappa conferma questo dato: i dati sono in crescita e anche la curva dei contagi”.