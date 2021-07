Biles ferma per “problemi di testa”, Olimpiadi a rischio

Dopo Osaka, anche Simone Biles che oggi è stata esclusa dalla squadra statunitense che poi ha vinto la medaglia d’argento a squadre battuta dalla Russia. Parliamo di ginnastica ovviamente, A fermare la fuoriclasse sono stati “problemi di testa”. Lo ha sottolineato lei stessa dopo il ritiro dalla finale a squadre i ginnastica artistica alle Olimpiadi di Tokyo. E adesso è a rischio la prosecuzione dei Giochi.

«Devo fare ciò che è giusto per me e concentrarmi sulla mia salute mentale e non mettere a repentaglio la mia salute e il mio benessere», ha detto.

La Federazione statunitense aveva parlato di “un problema medico” e annunciato che le condizioni dell’atleta sarebbero state valutate giorno per giorno.

.@Simone_Biles keep whipping out that smile of yours cause it is undeniably golden. Always.

— Mikaela Shiffrin (@MikaelaShiffrin) July 27, 2021