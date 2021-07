Tokyo 2020, Naomi Osaka eliminata: «Ho sentito troppo la pressione»

Sconfitta in 68 minuti per 1-6, 4-6 dalla ceca Voundrousova. È stata l’ultima tedofora della cerimonia inaugurale

Olimpiade finita per Naomi Osaka, numero 2 del ranking mondiale WTA del tennis e ultima tedofora alla cerimonia di apertura di Tokyo 2020. La giapponese ha perso al terzo turno in 68 minuti per 1-6, 4-6 contro la ceca Marketa Vondrousova.

La Gazzetta dello Sport scrive che, a fine gara, la Osaka ha disertato la conferenza stampa.

“A fine match la vincitrice di quattro Slam ha lasciato l’Ariake Park senza sottoporsi alla rituale conferenza stampa: stavolta, più che i problemi psicologici dei rapporti con i giornalisti, che la convinse a rinunciare al Roland Garros e poi a Wimbledon, conta il dramma personale di una battuta d’arresto inattesa, lei che senza dubbio era una delle protagoniste più attese dell’Olimpiade”.

In realtà, dopo un po’ ha rilascia alcune dichiarazioni:

«”Per me ogni sconfitta è una delusione, ma oggi sento che questa delusione fa schifo più delle altre. Sento decisamente che c’è stata molta pressione. Forse è perché non avevo partecipato alle Olimpiadi prima ed ho sentito un po’ troppo la pressione. Per quel che riguarda il match, ci sono molte cose su cui contavo e su cui oggi non ho potuto fare affidamento».