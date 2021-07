Clamoroso a Tokyo: Simone Biles fuori dalla finale della ginnastica artistica a squadre

La più forte ginnasta del mondo ha lasciato la finale probabilmente a causa di un infortunio. Gli USA non perdono una gara dal 2010

Simone Biles è fuori dalla finale a squadre della ginnastica artistica femminile a Tokyo. L’atleta superstar di queste Olimpiadi, ha gareggiato nella prima rotazione al volteggio, segnando un 13.766. È stata poi vista uscire con la borsa e un allenatore al seguito, probabilmente a causa di un infortunio.

Biles doveva competere alle parallele asimmetriche nella seconda rotazione, in una finale difficile e potenzialmente storica. L’ultima volta che gli Stati Uniti hanno perso una competizione a squadre nella ginnastica artistica femminile risale a 11 anni fa, quando vinse la Russia.

Dal 2013 Simone Biles è considerata la ginnasta più forte al mondo, così forte da non essere paragonata alle altre. E’ l’unica ad aver chiuso il salto doppio carpiato Yurchenko, il volteggio più difficile della ginnastica femminile.

Reports are stating that Simone Biles is being attended to by a trainer and has left the field of play at the Ariake Gymnastics Centre #Tokyo2020 #SimoneBiles has not warmed up for the uneven bars, USA’s second apparatus and reserve Jordan Chiles has.

More to come.. pic.twitter.com/dGyacVsVQO

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 27, 2021