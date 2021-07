Barbano: nelle parole di Allegri è chiaro l’obiettivo di ridimensionare Ronaldo

Sul CorSport. Il tecnico ha capito che gli è piombata addosso la patata bollente che la Juve finora non ha gestito, e allora ha messo le cose in chiaro

Sul Corriere dello Sport, Alessandro Barbano commenta la conferenza stampa tenuta ieri dal tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri. In particolare le sue parole su Cristiano Ronaldo. È evidente, scrive, l’obiettivo di ridimensionare il portoghese.

“E’ singolare che per la prima volta Allegri lo presenti come uno dei tre anziani del gruppo, insieme a Chiellini e a Bonucci, ai quali chiede di essere d’esempio ai giovani per «far capire a chi non l’ha capito che cos’è la Juventus». L’obiettivo di ridimensionare il fenomeno è esplicito anche quando l’allenatore parla della disposizione tattica del campione. Se Sarri si era precipitato sul suo yacht per chiedergli di giocare centravanti e sentirsi rispondere di no, Allegri liquida la questione con una battuta: se giocherà un po’ più spostato a destra, o a sinistra lo vedremo”.