Allegri: «Ronaldo? Avrà più responsabilità di tre anni fa e andrà gestito come gli altri»

In conferenza stampa il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato anche di Cristiano Ronaldo, il cui rinnovo tiene banco da settimane. Allegri è sembrato voler mettere le mani davanti. Ha chiarito di aver parlato con il portoghese e di avergli detto che quest’anno si aspetta da lui più che tre anni fa. E soprattutto, ha detto di averlo già avvertito: sarà gestito come gli altri, visto che si gioca ogni tre giorni.

«È un grandissimo campione, un giocatore straordinario e un ragazzo intelligente. Ieri è tornato, abbiamo parlato come ho fatto con gli altri. Gli ho detto che quest’anno è un anno importante e che sono contento di ritrovarlo. Ma gli ho anche detto che ha una responsabilità maggiore rispetto a tre anni fa perché avevamo una squadra molto esperta con giocatori diversi come esperienza, rispetto a quest’anno. Ha una responsabilità maggiore, oltre a mettere in campo le sue qualità di goleador perché i numeri parlano per lui, ha fatto 130 gol con la Juve, da lui mi aspetto molto anche sul piano di responsabilità da uomo qual è perché ha 36 anni. E’ tornato con grande motivazione e molti stimoli e sono contento. Poi durante l’anno, come tutti gli anni e in tutte le squadre, giocando ogni tre giorni, ci sarà una gestione per tutti i giocatori. Si dovranno gestire le partite, e vale anche per lui. Sarà un anno importante anche per Dybala che ho trovato in grande forma ed è un valore aggiunto».