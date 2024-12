Kompany è il nuovo tecnico del Bayern Monaco: «Dai calciatori pretenderò aggressività e coraggio»

Sul tecnico ha parlato anche il ds Freund: «È giovane e molto ambizioso, ha una forte personalità e sa esattamente cosa vuole».

L’ex Burnley Vincent Kompany è il nuovo tecnico del Bayern Monaco. Qualche giorno fa avevamo anticipato l’interesse dei tedeschi, ma stavolta è ufficiale. Contratto fino a giugno 2027.

Kompany nuovo tecnico del Bayern Monaco: «Bisogna essere aggressivi e coraggiosi in campo»

Nel comunicato ufficiale si apprende:

Il club ha ingaggiato Vincent Kompany come nuovo allenatore. Il 38enne belga ha firmato fino al 30 giugno 2027.

Il ds Christoph Freund: «E’ un tipo di allenatore che si adatta molto bene alla nostra filosofia di gioco, dominare il campo e giocare con intensità. È un allenatore giovane e molto ambizioso che ha molta esperienza internazionale, ha una forte personalità e sa esattamente cosa vuole. Può dare e darà molto alla nostra squadra».

Il tecnico: «Non vedo l’ora di affrontare questa sfida. È un grande onore poter lavorare per questo club. Come allenatore, voglio difendere i miei ideali. Dobbiamo essere aggressivi in campo e coraggiosi. Non vedo l’ora di lavorare con i giocatori e formare la squadra per la prossima stagione. Quando c’è una base forte, arriva anche il successo».

