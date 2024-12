Kvara e Osimhen: il loro valore quest’anno è aumentato, ma non sono nella Top 30 del Cies

Ora Kvara è al 37esimo posto (l’anno scorso 25°), mentre Osimhen al 51esimo (l’anno scorso 40°). Podio con Bellingham, Haaland e Vinicius.

Il Cies ha decretato, come ogni anno, i valori di mercato dei calciatori più forti al mondo attraverso una classifica. Presenti anche due top player del Napoli, ovvero Kvara e Osimhen.

Kvara e Osimhen in rappresentanza del Napoli nella classifica del Cies

Lo scorso anno il georgiano e il nigeriano del Napoli si piazzarono rispettivamente al 25esimo e 40esimo posto, con valori di mercato di 87,6 milioni e 77,3 milioni.

Oggi le valutazioni dei due calciatori sono aumentate, ma paradossalmente sono calati di molte posizioni in classifica. Questo perché nella stagione che volgerà al termine con la finale di Champions il primo giugno, sono esplosi tanti nuovi e giovani talenti nei migliori club del mondo.

Ora Kvara è al 37esimo posto con un valore di mercato di 98,3 milioni, mentre Osimhen al 51esimo con valore 85,6 milioni.

Il podio se l’è aggiudicato il grande acquisto della scorsa estate del Real Madrid, Jude Bellingham (280 milioni), Erling Haaland (253 milioni) e Vinicius Jr (240 milioni). Podio invariato rispetto a sei mesi fa.

Guardando solamente alla Serie A, sono nove i calciatori presenti nella lista dei 100 con il valore di mercato più alto, in rappresentanza di cinque club. Mancano all’appello Kvaratskhelia e Osimhen, il Napoli è rappresentato solo da Raspadori a quota 50 milioni. Quindi ne deduciamo che per il Cies Kvara e e Osimhen valgono meno di Raspadori così come di Bastoni che è quotato a 49,7 milioni. E di Abraham quotato a 51 milioni. Il primo per valore è Lautaro Martinez (87,5 milioni), seguito dallo juventino Dusan Vlahovic (82,4 milioni) e dal centrocampista Nicolò Barella (80,1 milioni di euro). Questa la classifica dei soli calciatori in Serie A.

