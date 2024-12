Flick: «Orgoglioso di essere al Barcellona, condividiamo la stessa visione di calcio»

Il nuovo tecnico si presenta: «Prediligo possesso palla e qualità in campo. La mia missione sarà far migliorare tanto i talenti della Masia».

Hansi Flick è stato oggi annunciato come nuovo tecnico del Barcellona. Il tedesco ex Bayern Monaco prenderà il posto di Xavi, esonerato dopo alcune dichiarazioni sulla situazione finanziaria dei blaugrana, non andate giù al presidente Laporta.

Flick: «Sono orgoglioso di essere al Barcellona, condividiamo la stessa visione di calcio»

Le prime dichiarazioni del nuovo tecnico del Barça, riportate dal giornalista Fabrizio Romano su X:

«Sono orgoglioso di essere qui, questo è un club meraviglioso. Condividiamo la stessa visione di calcio: possesso palla e tanta qualità in campo».

Come sappiamo, i blaugrana pescano spesso tanti talenti dalla Masia, come accaduto quest’anno con Lamine Yamal, Fermin Lopez e Pau Cubarsì. In merito a ciò Flick ha spiegato:

«Il Barça ha la Masia, una delle migliori accademie del mondo; quindi la nostra missione sarà quella di far migliorare questi talenti».

Tornare a Barcellona come allenatore era il sogno di Xavi, ma gli ultimi mesi turbolenti sono stati un incubo sia per lui, che per il club spagnolo. Dopo aver vinto due trofei in due stagioni e mezzo, Xavi lascia il Barcellona. E’ arrivato alla Masia a 11 anni ed è diventato forse il più grande simbolo di un calcio basato sul possesso palla. La maggior parte dei tifosi lo ama, ha difeso il club a spada tratta. Si è sempre saputo che sarebbe poi diventato un tecnico blaugrana. E’ arrivato a fine 2021 ed è andata bene, soprattutto per i primi 18 mesi. Ma quest’anno è andata diversamente. Il problema più ovvio è che non ha mai fatto giocare il Barça come diceva che avrebbe fatto. Nel frattempo, ha iniziato a incolpare tutti gli altri per i problemi della squadra. Non è mai stato bravo a perdere. La decisione e l’annuncio che avrebbe lasciato il club, fatto a gennaio, lo avrebbe reso libero. Tuttavia, Laporta e il ds Deco non sapevano chi prendere e quindi la dirigenza ha iniziato ad appoggiarlo fortemente. Parlando delle finanze del club, il tecnico ha solamente detto la verità, quella che conosciamo tutti. Ma Laporta si è sentito tradito e ha deciso che Xavi doveva andar via.

