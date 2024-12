Grosso cede alle avances del Sassuolo, a febbraio rifiutò di subentrare

L’ex campione del mondo non voleva un contratto fino a giugno. Cambi anche nella dirigenza neroverde: il nuovo ds sarà Palmieri.

Fabio Grosso siederà sulla panchina del Sassuolo per la prossima stagione. Lo riporta Sky Sport.

Grosso sarà il nuovo allenatore del Sassuolo

Il campione del mondo 2006 è reduce dall’esperienza al Lione ma prima protagonista della promozione in serie A della scorsa stagione da parte del Frosinone. Grosso non sarà l’unica novità nell’organigramma del club visto che Francesco Palmieri è pronto a lasciare il ruolo di responsabile del settore giovanile per assumere l’incarico di direttore sportivo al posto di Giovanni Rossi.

Già a febbraio i neroverdi erano in contatto con l’ex Lione

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca di Marzio (febbraio 2024):

“La dirigenza è sempre più vicina la soluzione interna: Emiliano Bigica, attuale allenatore della formazione Primavera, dovrebbe essere promosso in prima squadra. Poi da valutare se la scelta di Bigica sarà definitiva fino al termine del campionato o solo temporanea. I profili più graditi restano Grosso e Gattuso, ma servirebbero impegni a lunga scadenza, quantomeno fino al 30 giugno 2025, e le condizioni per trovare l’intesa non si sono ancora realizzate. Il Sassuolo per ora preferirebbe infatti impegnarsi solo fino a giugno e poi essere libero di scegliere allenatore del futuro”.

Non sarà la nouvelle vague di Dionisi a condurlo in Serie B. Intanto, da 17esimo in classifica, resta alla ricerca di un allenatore, considerando Bigica un interim. Ma il club è coerente, e quindi è alla ricerca del nome adatto a proseguire il suo percorso nel masochismo. Ha cercato immediatamente Gennaro Gattuso, fresco di esonero dal Marsiglia. E ora secondo Gianluca Di Marzio la società è in trattativa con Fabio Grosso. Giustamente anche in Francia riprendono la notizia non senza stupore. Un accordo ancora non c’è, perché Grosso vorrebbe firmare un contratto di due anni e mezzo, mentre il Sassuolo gli propone un anno e mezzo. E poi Grosso preferirebbe arrivare a giugno, per iniziare la stagione da zero. In Serie A o serie B.

