Nasce Sky Sport Tennis, un nuovo canale dedicato al tennis (e al padel): 205

Partirà il 28 giugno con Wimbledon, tutti i Master 1000 fino alle finali di Torino. Tutto Sky Sport suddiviso per canali

Novità a Sky Sport dal 1° luglio. E dal 28 giugno, con Wimbledon, nasce un nuovo canale, su Sky come ovviamente per Now Tv. Il nuovo canale Sky Sport Tennis sarà il 205.

Dopo l’ATP 500 del Queen’s, ci sarà ovviamente Wimbledon. Dopodiché gli ATP Masters 1000 (tutti su Sky Sport Tennis) fino ad arrivare alle Nitto ATP Finals che si svolgeranno a Torino. Ci saranno anche le tappe del World Padel Tour 2021.

Sky 200: Sky Sport 24, come al solito.

Sky 201: Sky Sport Uno (sul digitale terrestre al canale 472): una selezione dei migliori eventi trasmessi su Sky.

Sky 202: Sky Sport Calcio (anche sul digitale terrestre al canale 473), con le tre partite della Serie A in co-esclusiva (sabato sera, domenica a pranzo e lunedì sera), la Serie B.

Sky 203: Sky Sport Football. Calcio internazionale con Premier League, Bundesliga e Ligue 1, Champions, Europa League, Conference League.

Sky 204: Sky Sport Arena. Golf, rugby, atletica leggera, Major League Baseball, pallanuoto, pallamano, volley, il grande basket internazionale a cominciare dal torneo maschile Preolimpico di Belgrado. Ovviamente EuroLeague e EuroCup. Anche le arti marziali (judo, karate) e il Wrestling.

Sky 206: Sky Sport Action. Qui finiranno spazio i principali sport di Sky nei frequenti casi di contemporaneità con altri eventi, oltre che una vetrina dei motori (Formula E, CIV, CEV, Campionato DTM e BMW M2 CS Racing Cup Italy).

Sky 207: Sky Sport F1, canale dedicato alla Formula 1

Sky 208: Sky Sport MotoGP, canale dedicato alla MotoGP e al motociclismo.

Sky 209: Sky Sport NBA (209).