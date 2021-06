Loredana Bertè: «Andy Warhol pensava che facessi la barista. Gli ho fatto da cuoca per sei mesi»

Il Corriere della Sera intervista Loredana Bertè. La cantante racconta se stessa, le sue origini musicali, la musica che la condizionò, all’inizio della sua carriera.

Nel singolo che ha presentato a Sanremo, «Figlia di…» scrive di aver fatto invidia e pena. La Bertè spiega:

«Alcune fesserie le ho fatte. Sono state discutibili. La più grande è stata lasciare la mia carriera per seguire Björn Borg in Svezia . Credevo di farmi una famiglia ma non è andata così».

Da sempre famosa per le sue provocazioni, lamenta che oggi il pubblico si è assuefatto.

C’è stato un momento della carriera in cui ha pensato di mollare? Le chiedono. Risponde:

Tra le sue collaborazioni internazionali, anche quella con Andy Warhol. Racconta come si conobbero.

«Era convinto che facessi la barista da Fiorucci. Ero la madrina del marchio che si apriva al mondo. Nello store di New York passò Warhol, chiese un cappuccino e glielo feci. E lo stesso nei giorni seguenti. Una volta il manager del negozio disse: “Vi conoscete? Lei è una cantante italiana rock e sapessi come cucina…”. Fu così che Warhol mi chiamò per preparare una cena di lavoro, voleva cucina italiana. Andai a fare la spesa, comprai pure lo scolapasta, e alla Factory, in mezzo ai suoi Campbell’s Soup, preparai gli spaghetti. Feci un patto con lui: per 6 mesi gli ho fatto da cuoca, mi chiamavano “pasta queen”, e in cambio ricavai il video di “Movie” e la copertina di “Made in Italy”. Gratis».