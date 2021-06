La Serie A vota lo “spezzatino completo”, poi si rimangia tutto

La Lega ha prima dato l’ok alla mozione per spalmare tutte le partite in orari diversi e poi ha annullato il voto, riaggiornandosi alla prossima settimana

Spezzatino sì, spezzatino no. La Serie A è ferma ad un forse. La Lega ha votato e dato il via libera alla proposta di spalmare le 10 partite di Serie A in altrettanti slot, tutti diversi. 13 voti a favore. Poi però s’è rimangiata la decisione, revocando – scrive Calcio e Finanza – nell’ottica di una maggiore valorizzazione. I club si sono riaggiornati alla prossima settimana.

La proposta, ancora in piedi, prevede 10 finestre spalmate in tre giorni. Oggi solo tre gare che si giocano in contemporanea.

“L’assemblea non ha preso decisioni sugli slot delle partite”, ha spiegato il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino all’uscita dall’assemblea. Contro avevano votato Genoa, Samp, Roma, Bologna, Sassuolo e Spezia. L’assemblea ha scelto di votare una seconda delibera per annullare il primo voto, mozione passata con il voto contrario solo di Juventus, Lazio e Napoli.