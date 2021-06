Insigne: «Sono vecchietto, sento la fiducia di Mancini»

Nel giorno del suo 30esimo compleanno. «Il mister ha creato un grande gruppo, ha messo ciascuno di noi nella condizioni di esprimerci al meglio. Tutti ci stiamo divertendo»

Insigne migliore in campo dopo Italia-Repubblica Ceca 4-0, migliore in campo per la Rai nel giorno del suo trentesimo compleanno. Ai microfoni Rai:

Sono vecchietto Mi sento vecchio. sono contento della fiducia del mister e dei dei miei compagni. Sono contento perché abbiamo fatto una grande prestazione, dobbiamo arrivare pronti, recuperare energie. Il mister ha creato un grande gruppo, un grande spirito, ha messo ciascuno di noi nella condizioni di esprimerci al meglio. Tutti ci stiamo divertendo. È presto per dire dove possiamo arrivare, abbiamo fatto tutti una grande partita. Contro la Turchia sarà emozionante giocare col pubblico anche se saranno solamente 16mila persone.