Il Tempo: Sarri vuole Insigne alla Lazio

Nelle idee di Maurizio Sarri per la sua Lazio (tra oggi e domani dovrebbe essere ufficializzata la sua panchina), pare ci sia anche Lorenzo Insigne. Lo scrive Il Tempo.

“Il nome che in queste ore si è diffuso è quello di Lorenzo Insigne. Portarlo via da Napoli non sarebbe certo un gioco da ragazzi. La suggestione però c’è, eccome. Si andrebbe a ricomporre una coppia da sogno con Ciro Immobile, due tra i protagonisti della storica promozione del Pescara in Serie A (l’altro era Verratti). Lorenzo e Ciro sono grandi amici, oltre che compagni di Nazionale. Sicuramente ne avranno parlato (e scherzato) anche tra di loro. Dalla possibilità di vedere Immobile in azzurro, a quella di Lorenzo in biancoceleste. C’è chi assicura che Lotito abbia già parlato con il calciatore, che a Napoli si è sempre diviso tra elogi e critiche durissime. L’arrivo di Sarri sulla panchina laziale sarebbe un incentivo non da poco”.