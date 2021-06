“Il ritorno di Superman”: il Parma ufficializza l’arrivo di Buffon (VIDEO)

Un video, in cui si vede un uomo incappucciato scavare dietro una porta del Tardini. Dal terreno estrae uno scrigno, all’interno una maglia di Superman, una del Parma e alcune fotografie. “Ok Kyle (Krause, il presidente ndr), ci sono” dice l’uomo in inglese, dal telefono si sente “Ottima notizia, benvenuto a casa”. L’incappucciato si gira a favore di telecamera, è Gianluigi Buffon: “Sono tornato”.

Di seguito, il filmato con cui il Parma ha ufficializzato il ritorno di Buffon.

He is back where he belongs.

He is back home.#SupermanReturns 🔙🟡🔵@gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX

— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) June 17, 2021