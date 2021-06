Un rigore col cucchiaio regala la promozione alla Primavera del Napoli (VIDEO)

Battuto il Parma 6-5 al Centro Sportivo di Collecchio. Gli azzurri di Cascione conquistano la promozione. Di Cataldi il rigore decisivo

Il Napoli Primavera ha battuto il Parma per 6-5 ai rigori nella semifinale play off al Centro Sportivo di Collecchio, conquistando la promozione in Primavera 1.

E’ stato il Parma ad andare in vantaggio, dopo una ventina di minuti, con un’azione personale di Napoletano, ma i ragazzi di mister Cascione hanno reagito con orgoglio, tenendo gli emiliani pressati nella loro area. Dopo varie occasioni per pareggiare, l’obiettivo è stato raggiunto all’84’ con una grande progressione di Labriola e un tiro infilato di precisione per l’1-1.

Ai supplementari nulla da segnalare, tranne una clamorosa traversa colpita da D’Agostino a pochi minuti dal termine. Ai rigori, Idasiak para il tiro di De Rinaldis, gli azzurrini segnano tutti i 5 rigori e conquistano la promozione. L’ultimo rigore, quello del 5-4, lo ha segnato Cataldi: col cucchiaio ha battuto Rinaldi e mandato il Napoli in Primavera 1. Per festeggiare, il numero 17 del Napoli si è lanciato in una corsa per tutto il campo inseguito dai compagni.

Napoli: Idasiak, Potenza, Spedalieri, Costanzo, Virgilio (80′ Pesce), Sami (59′ Cataldi), Cioffi, Labriola, D’Agostino, Ambrosino (59′ Iaccarino). All. Cascione