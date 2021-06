Il medico della Danimarca: «Eriksen, non sappiamo ancora cosa è successo»

Il medico della Danimarca, Morten Boesen, ha parlato in conferenza stampa. Non si conosce ancora il motivo del malore, ha detto, ma il centrocampista dell’Inter sta bene ed è di buon umore. Dovrà però sottoporsi ad ulteriori accertamenti.

«Christian Eriksen è di buon umore e tutti i test finora sono ok, ma dovrà fare ulteriori esami. Nessuno di noi sa perché si è sentito male. Io non ero vicino, esattamente come voi. Per questo motivo resta ricoverato al Rigshospitalet. Stiamo cercando di capire cosa è successo».