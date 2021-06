Il Giornale: in questo Europeo l’Austria non si è mai inginocchiata

L’Austria non si è mai inginocchiata. Lo scrive Il Giornale che parla di Europeo del politicamente corretto. E ricorda il ruolo di Enrico Letta.

In una Nazionale che aveva vissuto in un clima idilliaco dentro e fuori dal campo, ci aveva pensato Letta, scortato dai soliti depositari della morale, a buttare benzina sul fuoco: «Che si inginocchino tutti, perché francamente l’ho trovata una scena pessima».

Ma soprattutto scrive che fin qui l’Austria non si è mai inginocchiata.

Dall’altra parte del campo c’è l’Austria, che per inciso in questo torneo non sì è mai inginocchiata nelle tre partite precedenti. L’aveva fatto in amichevole con l’Inghilterra, proprio in preparazione all’Europeo. Allora erano stati fischi e buu. Alaba ha messo un ulteriore carico da novanta: «Inginocchiarsi è un segnale chiaro. Lo faremo un’altra volta contro l’Italia. Siamo tutti d’accordo». Manovra di disturbo? Resta la contraddizione di quanto fatto dagli austriaci finora all’Europeo. E finora l’hanno fatto sempre Belgio, Galles, Inghilterra e Scozia, seguite dalla maggioranza delle squadre affrontate (esclusa la Croazia).