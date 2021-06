Gazzetta: Koulibaly ha deciso di restare a Napoli perché ritiene Spalletti una garanzia

Koulibaly va verso la permanenza a Napoli, scrive la Gazzetta dello Sport. A convincere il senegalese a restare è stato il cambio in panchina.

“Koulibaly, infatti, pare che si stia convincendo a restare, a non cercare nuove esperienze e a tentare il colpo grosso col Napoli. La presenza in panchina di Spalletti è una garanzia anche per chi aveva creduto che il progetto tecnico fosse arrivato al capolinea, dopo quanto accaduto con Rino Gattuso. Ma, in questo senso, De Laurentiis non ha mai dato segni di cedimento e si è affidato all’esperienza e alla bravura del tecnico toscano per riportare il Napoli nell’Europa che conta. Insomma, non è azzardato dire che proprio Koulibaly potrebbe essere il primo acquisto per la prossima stagione”.