CorSport: Insigne rinunci al destro a giro e aiuti un po’ di più Immobile

Insigne la smetta di provare il tiro a giro e inizi ad aiutare di più Immobile. Lo scrive Alberto Dalla Palma sul Corriere dello Sport difendendo la prestazione dell’attaccante della Lazio contro l’Austria.

“Non è stata la sua miglior partita in Nazionale, questo è chiaro, ma Immobile sabato sera contro l’Austria è stato comunque il più vivo del tridente scelto da Mancini per affrontare gli Europei. Berardi non ha mai saltato l’uomo, creando la superiorità numerica come aveva fatto contro la Turchia e la Svizzera, mentre Insigne ha sempre fatto la scelta sbagliata quando Ciro, che ha colpito un clamoroso incrocio dei pali, si offriva nello spazio”.