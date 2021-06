Corsport: il Napoli offre 8 milioni per Basic, possono bastare

La richiesta del Bordeaux, ma considerando il contratto in scadenza del calciatore nel 2022 c’è poco margine di trattativa

Bakayoko lascerà il Napoli e anche Fabian Ruiz è a rischio, per questo, scrive il Corriere dello Sport, il Napoli si sta muovendo per Toma Basic

Un metro e novantaquattro centimetri, niente male, poi piedi che ne hanno fatto varie cose (un mediano, una mezzala e un trequartista) e l’hanno aiutato a starsene fuori dalla crisi vera attraversata dal Bordeaux: il suo contratto andrà in scadenza nel giugno prossimo, certe «leggerezze» sembrano germogliare a qualsiasi latitudine, e il Napoli ha fatto sapere di essere seriamente interessato

Il club francese ha bisogno di far cassa, quindi niente prestito, il Napoli ha messo sul piatto otto milioni che al momento sono considerati pochi, ma col contratto in scadenza non ci sono troppi margini di trattativa.

Giuntoli ha già portato a casa il sì del calciatore, ma tutto dipenderà anche dalle pedine in uscita dal Napoli