Ancelotti: «Mentre mi stavo godendo l’Everton, è arrivata l’inattesa opportunità del Real Madrid»

Il tecnico ringrazia e saluta il club dove approdò dopo l’esonero dal Napoli: «Credo sia la mossa giusta per me e per la mia famiglia in questo momento»

Carlo Ancelotti è ufficialmente il nuovo allenatore del Real Madrid. Il tecnico, tramite il sito ufficiale dell’Everton, saluta il club, dove approdò, lo ricordiamo, dopo l’esonero da parte del Napoli. Ancelotti racconta il retroscena della trattativa lampo, iniziata ieri sera e conclusa oggi pomeriggio.

“Voglio ringraziare i dirigenti, i giocatori e gli Evertonians per l’enorme supporto che mi hanno fornito durante la mia avventura nel club. Ho il più totale rispetto per tutti coloro che sono legati all’Everton e spero che possiate raggiungere gli eccitanti traguardi che avete davanti. Mentre mi stavo godendo il fatto di essere all’Everton, mi si è presentata un’inattesa opportunità che credo sia la mossa giusta per me e per la mia famiglia in questo momento”.