Zidane lascia il Real, il favorito per la successione è Allegri (offerta di 10 milioni)

Zidane lascia il Real Madrid. L’allenatore delle tre Champions consecutive ha deciso di lasciare per la seconda volta la Casa blanca. Il favorito per la successione è Massimiliano Allegri oggi conteso anche dalla Juve. Il Real Madrid avrebbe offerto 10 milioni ad Allegri. Anche l’Inter è su di lui per rimpiazzare Antonio Conte che nel frattempo è il piano B del Madrid insieme con Raul.

#RealMadrid have offered to Max #Allegri a contract until 2023 (€10M/year). #Juventus are also in the race and are pushing for Max’s return. #Inter are looking him as Conte’s replacement. The Plans B of Real Madrid as new coach are #Raul and Antonio #Conte. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 26, 2021