Senza Champions, Cristiano Ronaldo lascerà la Juventus

Sia il Corriere dello Sport sia la Gazzetta scrivono che quella di domani a Bologna potrebbe essere l’ultima partita con la Juventus di Cristiano Ronaldo. In caso di mancata qualificazione Champions, il portoghese direbbe addio al club bianconero. Per la Gazzetta si sarebbe fatto avanti il Manchester United che però ha appena rinnovato il contratto a Cavani.

As e The Athletic nelle ultime ore hanno rilanciato l’ipotesi Manchester United, da sempre considerata la destinazione più logica dopo il Psg. Ci sarebbero stati dei contatti tra i Red Devils e Jorge Mendes per il clamoroso ritorno e Cristiano sarebbe interessato. Di più: avrebbe già parlato con Ole Gunnar Solskjaer, suo ex compagno in rosso e ora allenatore dello United. Insomma, la grande macchina d’affari che ruota intorno a CR7 si è mossa.