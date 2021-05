Repubblica: Gattuso ha provato a mettere fretta alla Lazio, poi ha firmato con la Fiorentina

Il club viola ha accelerato sull’operazione con un blitz a Napoli del dg Barone e del ds Pradè che hanno stoppato definitivamente il corteggiamento dei biancocelesti

Ieri la Fiorentina ha ufficializzato la scelta di Rino Gattuso per la panchina. Repubblica scrive che il tecnico aveva provato a mettere fretta alla Lazio, che per un po’ è stata vicinissima a Ringhio, ma che non sono arrivate notizie, per cui ha accettato la firma con i viola, venuti a Napoli per chiudere l’affare.

“La Fiorentina che ha annunciato Rino Gattuso: contratto di due anni con opzione sul terzo, guadagnerà circa 2 milioni e mezzo a stagione. Il club viola ha accelerato sull’operazione con un blitz: il dg Joe Barone e il ds Daniele Pradé sono arrivati ieri a Napoli per la firma, per stoppare definitivamente il corteggiamento della Lazio. Gattuso, che aveva inutilmente atteso di avere notizie dal club biancoceleste, a cui aveva anche provato a mettere fretta, prima ha voluto salutare la città e i tifosi con un messaggio sui suoi canali social”.