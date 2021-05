Pizarro: “Spalletti non mi ha chiamato per raggiungerlo a Napoli, ma ci andrei”

David Pizzarro, ex centrocampista tra le altre di Udinese, Roma e Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Messaggero a proposito di Luciano Spalletti.

Con lui ho passato quattro anni a Udine, tre a Roma. Il suo modo di preparare le partite resta unico. In campo succedeva quello che ci trasmetteva in settimana. Se mi ha chiamato per entrare nel suo staff? No. Se ci andrei? Certo. Sto facendo il corso di allenatore, quindi sarebbe un’esperienza formativa. Luciano, poco tempo fa, ha invitato tutti i partecipanti al corso a casa sua. Una tenuta bellissima, abbiamo mangiato bene, ma non mi ha chiesto nulla.