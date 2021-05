Osimhen saluta Gattuso: “Mi hai fatto crescere, come giocatore e come uomo”

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha voluto salutare pubblicamente Gennaro Gattuso con un post su Instagram.

Sei stato d’aiuto nel mio sviluppo, non solo come giocatore ma anche come uomo. Ho davvero apprezzato tutto quello che hai fatto per me dentro e fuori dal campo, ti ho ammirato da giocatore e poter lavorare con te e chiamarti “my boss” è qualcosa che non dimenticherò in fretta. Ti terrò sempre in massima considerazione e ti auguro il meglio per la tua nuova avventura, Boss.