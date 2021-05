Moto3, terribile incidente al Mugello, Jason Dupasquier in gravi condizioni

Il 19enne pilota svizzero è rimasto coinvolto in una caduta multipla durante le qualificazioni per il Gp d’Italia. E’ stato trasportato in elicottero in ospedale

Durante le qualifiche per la Moto3, valide per il Gp d’Italia di motociclismo c’è stato un terribile incidente multiplo che ha coinvolto i piloti Jason Dupasquier (Ktm), Jeremy Alcoba (Honda) e Ayumu Sasaki (Ktm). Alcoba e Sasaki non hanno subito danni particolari. Ad avere la peggio è stato lo svizzero Dupasquier che è rimasto a terra sull’asfalto.

La direzione gara ha immediatamente esposto la bandiera rossa e sospeso le qualifiche (poi riprese).

Sul luogo dell’incidente sono subito arrivati i soccorsi. Il pilota è stato trasportato elicottero all’ospedale Careggi di Firenze in gravi condizioni.

Dupasquier ha 19 anni. Ha perso il controllo della sua moto in curva 9. Da una primissima ricostruzione pare sia stato investito sul casco dalla moto del giapponese Ayumu Sasaki e poi da quella dello spagnolo Jeremy Alcoba, che in diretta televisiva ha dichiarato di averlo colpito alle gambe.