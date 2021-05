Laporta resetta il Barcellona: 500 milioni di prestito e rivoluzione della squadra (Messi a parte)

“Penso che il ciclo sia finito”, ha detto il presidente. Secondo la stampa catalano andranno via almeno 10 big, tra cui Piqué, Busquets e Jordi Alba

“Penso che il ciclo sia finito”. Il ciclo del Barcellona perdente che ieri Segurola su El Pais metteva in correlazione ormai con la psicologia collettiva. Il neo presidente Joan Laporta l’ha detto chiaro e tondo: ora si cambia, molto se non tutto. Reset.

Laporta è determinato a intraprendere un importante rimodellamento della rosa, lo ha annunciato lui stesso alla Festa de l’Esport català. E se la priorità resta quella di strappare il rinnovo a Messi (la giunta si dice ottimista, scrivono a Barcellona), partiranno alcuni pezzi storici del club: Piqué, Busquets e Jordi Alba, molto probabilmente, se non Griezmann e Sergi Roberto. Il piano prevede la partenza di ben dieci calciatori, scrive La Vanguardia.

“Abbiamo perso la Liga in un modo incomprensibile”, ha aggiunto Laporta.

Per fare il piano di ristrutturazione, ha bisogno di liquidità economica. E in tal senso il Barça sta per firmare un prestito da 500 milioni con Goldman Sachs, per rifinanziare il proprio debito. Il vicepresidente Eduard Romeu e l’amministratore delegato Ferran Reverter continuano a cercare soluzioni per la delicata situazione economica del club, il cui debito lordo ammonta ora a 1.173 milioni. Il prestito da mezzo miliardo permetterebbe al Barcellona di alleviare la pressione di un pressante debito a breve termine che ha superato i 700 milioni, pagare i creditori e gli stipendi dei calciatori. Da un lato, verranno pagate le banche creditrici, poi la scadenza delle obbligazioni del valore di 200 milioni, emesse dal precedente consiglio presieduto da Josep Maria Bartomeu. E infine, appunto, i calciatori. Più che un rifinanziamento del debito, è una concentrazione del debito con Goldman Sachs, che offre migliori condizioni rispetto a quelle che diverse banche possono offrire separatamente.