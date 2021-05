Inter, la Gazzetta parla anche di Mihajlovic per il post Conte

Mentre il tecnico e la società discutono si sprecano i nomi per la prossima panchina dell’Inter, da Allegri a Sarri, per finire con Simone Inzaghi

Come riportato da più parte, nonostante appare oramai scontato ed inevitabile il divorzio tra Antonio Conte e l’Inter.

Mentre è in corso la riunione con i vertici della società per capire quale sarà il futuro, si fanno diversi nomi per il dopo Conte. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti la preferenza sarebbe per Massimiliano Allegri, che però appare in trattative avanzate con la Juve, seguito da Maurizio Sarri

Difficile immaginare che un dirigente esperto come Marotta però non avesse già messo in conto il possibile finale della storia e dunque non abbia ora un asso nella manica per la sostituzione di Conte. Quattro i nomi potenzialmente affiancabili alla panchina dell’Inter. Il primo è ovviamente quello di Max Allegri, che l’ad nerazzurro aveva già sondato lo scorso anno. E’ forse l’unico nome che lenirebbe un po’ la grande delusione del popolo interista, anche perché sul taccuino pure della Juve. Il secondo è Maurizio Sarri, ma tra le incognite c’è quella della tipologia di squadra che Conte ha formato e forgiato che non sembra adatta alle idee sarriane. Il terzo è Sinisa Mihajlovic, ex nerazzurro, tante volte contattato dall’Inter, grinta e carattere in stile contiano. Infine, staccato, Simone Inzaghi che oggi potrebbe dire addio alla Lazio.

Salirebbero invece secondo Marco Barzagli le quotazioni di Simone Inzaghi che sarebbe in rottura con la Lazio

Arrivato #Zhang in sede inter dove ci sono già Marotta Ausilio Antonello. Simone #Inzaghi sembra il favorito.. — Marco Barzaghi (@MarcoBarzaghi) May 26, 2021