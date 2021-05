Il tennis scopre il silenzio stampa, il Guardian lo chiama “omertà”

“Scrivo questo messaggio per dire che non farò nessuna conferenza stampa durante il Roland Garros”. E infatti Naomi Osaka ha scelto Twitter per annunciare il suo silenzio stampa, da numero due del tennis femminile. Il motivo della scelta è singolare. La giocatrice dice che rispondere ai giornalisti fa male alla salute mentale.

Se nel calcio il silenzio stampa è una pratica accettata, anche se sempre criticata dagli addetti ai lavori, nel tennis è più o meno una novità. In Inghilterra in particolare questa scelta di Osaka non è andata giù alla stampa. Dal Telegraph in giù hanno tutti un editoriale a commento: è una cosa rilevante. Il Guardian la chiama “omertà”.

“Spesso – ha scritto Osaka – ho avuto la sensazione che le persone non abbiano il minimo riguardo verso la salute mentale degli atleti e questo si palesa quando vedo una conferenza stampa o vi prendo parte. Spesso stiamo lì seduti a ricevere domande che ci sono già state fatte parecchie volte in precedenza o che alimentano dubbi nella nostra mente e io non voglio essere soggetto di interazioni con persone che dubitano di me. Ho visto molti video di atleti che andavano in pezzi in sala stampa dopo una sconfitta e so che anche voi li avete visti. Penso che questa situazione sia come prendere a calci una persona già a terra e francamente non ne capisco il motivo”.