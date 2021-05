Gazzetta: Gattuso e Adl sono al limite della sopportazione, non intendono continuare insieme

La Gazzetta dello Sport ribadisce che Gattuso andrà via da Napoli comunque finirà la stagione, anche se l’obiettivo Champions dovesse essere centrato.

“Quello è già deciso, perché né lui né Aurelio De Laurentiis hanno intenzione di continuare insieme. Una situazione che rasenta il limite della sopportazione, per intenderci, e la fine del campionato sarà una liberazione per entrambi. Tra i due è nato quasi un patto silenzioso, per il bene del club e per rispetto verso i tifosi. Le questioni interne non dovranno disturbare il lavoro di queste ultime settimane, dove ci sarà bisogno di uno sforzo collettivo per tenere in piedi l’ambizione europea”.