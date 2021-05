De Luca: «Vaccini ai 40enni? I vaccini non ci sono»

Il governo ha detto alle Regioni di procedere con le vaccinazioni ai 40enni, ma in Campania il governatore De Luca frena.

«Sento che apriamo le vaccinazioni ai 40enni ma i vaccini non ci sono. Noi abbiamo fatto delle cose come la vaccinazione delle isole anche non rispettando alcuni criteri demenziali dati dal commissario nazionale. Ma ricordo che in Campania dobbiamo fare almeno 9 milioni di somministrazioni e ogni mattina sento sul notiziario che arrivano 3, 4, 10, 50 milioni di vaccini».