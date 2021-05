CorSport: il Tottenham sonda Conte (che tiene la porta aperta)

Non c’è ancora una vera proposta sul tavolo, ma ci sono state anche valutazioni tecniche sulla rosa attuale e sulle necessità per rafforzarla. Il tecnico ha precisato che viene prima l’Inter

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, ci sarebbe in corso un sondaggio del Tottenham su Antonio Conte. E il tecnico non avrebbe detto di no.

“E’ stato il Tottenham a farsi avanti. E, a quanto pare, Antonio ha tenuto la porta aperta. Intendiamoci, non c’è nulla di deciso, non esiste nemmeno una vera proposta sul tavolo, ma i discorsi con gli Spurs si sarebbero spinti anche verso valutazioni tecniche sulla rosa attuale e sulle principali necessità per rafforzarla”.

Il tecnico, però,

“ha pure voluto precisare che la precedenza va all’Inter e che per prendere qualsiasi tipo di decisione aspetterà il confronto con Steven Zhang, in programma soltanto a fine stagione”.

Le parti, dunque, si sono aggiornate. E il club inglese continuerà a guardarsi intorno. Ha già effettuato sondaggi anche con Sarri e Gasperini, ma preferirebbe Conte.