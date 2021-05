Commisso: «Gattuso ci aiuterà a crescere, la sua storia professionale e umana è una garanzia»

Il presidente della Fiorentina saluta il nuovo tecnico: “Ringrazio i dirigenti che hanno permesso di concludere una trattativa così importante per il futuro del club”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, presenta, sul sito ufficiale del club, il nuovo tecnico, Gennaro Gattuso.

“Sono molto felice di poter annunciare a tutto il popolo viola che Gennaro Gattuso sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Sono convinto che Gattuso, tecnico giovane, ma già con una grande esperienza, ci aiuterà nella nostra crescita e che la sua storia professionale e umana rappresentino per il club una garanzia importante di determinazione, competenza e voglia di vincere. Ci tengo a ringraziare anche la Dirigenza per il loro lavoro di squadra e l’impegno profuso che hanno permesso, a soli pochi giorni dalla fine della stagione, di riuscire a portare avanti e concludere una trattativa così importante per il futuro del nostro Club”.