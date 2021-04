Suarez, le chat tra i docenti: «E’ una frode gigantesca, non parla una parola di italiano»

Sul Corriere dell’Umbria i messaggi tra due professori dell’Istituto di cultura italiana a Barcellona «C’era molta pressione per far superare l’esame al calciatore»

Sul Corriere dell’Umbria nuove indiscrezioni sull’inchiesta per l’esame farsa di Suarez per avere la cittadinanza italiana (e andare alla Juventus).

Tra i messaggi finiti agli atti, ce n’è uno di Anna Maria Ciaravola, coordinatrice dei corsi dell’Istituto di cultura italiana a Barcellona che, parlando con il professore del suo stesso istituto, Luciano Scatolini, incaricato in un primo momento di fare un corso intensivo di italiano al calciatore, dice:

Il corso intensivo non fu mai tenuto, ma al telefono i due docenti parlano della conoscenza della lingua da parte dell’uruguaiano dopo aver parlato con lui al telefono.

«Suarez al telefono non parlava proprio italiano, era sicuramente intimidito, però non è riuscito a dirmi nemmeno una parola. Ho provato a sdrammatizzare scherzandoci sopra e facendo presente che magari aveva sentito qualche parolaccia in campo, ma ha solo sorriso».

Ascoltato dai magistrati, il professor Scatolini ha dichiarato:

«Ciaravola mi disse che c’era molta pressione per far superare l’esame al calciatore. Io dissi che preparare un B1 in pochi giorni non sarebbe stato umano. Noi infatti per preparare unB1 impieghiamo circa 5 quadrimestri, oltre due anni. Il tuto mi sembrava veramente strano».