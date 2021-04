Sconcerti: «Abbiamo fatto diventare il quarto posto il vero scopo della stagione»

Sul Corsera: «Siamo un mondo di deboli che ha accettato di scambiare per lusso la minor debolezza. Si lotta per i 50 milioni della Champions»

Sconcerti e il quarto posto. «Si gioca un campionato per quarte squadre», scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera.

Abbiamo fatto diventare uno scopo laterale (il quarto posto) il vero scopo dell’anno. Questo salva tutto tranne il gioco. Chi arriva quarto è sempre incompleto. Siamo un mondo di deboli che ha accettato di scambiare per lusso la minor debolezza.

A volte ho l’impressione di essere dentro un bagno di bugie e assecondarlo. Tutti in lotta per i cinquanta milioni d’ingresso alla Champions, che comunque non bastano di certo a pagare i debiti. (…) Non c’è nessuno dietro l’Inter che sia pronto per vincere.