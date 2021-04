Ronaldo s’è trasformato in Quelo: «Il successo arriva quando i tuoi sogni sono più grandi delle scuse»

Non gioca più da quando s’arrabbiò col Genoa perché non gli passavano il pallone. E’ fastidioso e indisponente. E ora si esprime come il guru di Guzzanti: “C’è grossa crisi, si miagola nel buio”

Cristiano Ronaldo ha smesso di giocare per la Juve contro il Genoa. La squadra vinse ma lui no. I compagni segnavano e lui s’incazzava perché si intestardivano a non passargli il pallone. Da quel momento l’abulia totale. Ha saltato una partita tirandosi indietro per un fastidio, e poi ha inanellato una partita dietro l’altra di una mediocrità disarmante. Ormai ha paura anche a stare in barriera sulle punizioni. Fastidioso persino per chi gode a vederlo così inutilmente indisponente che vaga per il campo.

Non segna da quattro partite, dal 2-1 nel recupero contro il Napoli del 7 aprile. Dopo settimane di silenzio corrucciato, è tornato a esprimersi – si fa per dire – sui social. Su Instagram ha scritto:

“Il successo arriva quando i tuoi sogni sono più grandi delle scuse”.

Un messaggio marzulliano, che va interpretato. Cosa avrà voluto dire? A chi parla? I sogni sono solo i suoi, o quelli della Juve in crisi? E per “scuse” intende alibi? Cos’è, un ammonimento motivazionale o un pensierino da Baci Perugina?

La foto a supporto, col musetto imbronciato, è più esplicativa. Ronaldo s’è alienato. Pare Quelo, il guru di Corrado Guzzanti:

«c’è grossa crisi, c’è molta violenza, c’è molto egoismo… qua la gente non sa più… quando stiamo andando su questa tera, qua la gente non sa più… quando stiamo facento su questa tera! Non sai che fare, non sai dove andare, miagoli nel buio»

Ecco: Ronaldo miagola nel buio.