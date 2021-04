Ronaldo ha paura di stare in barriera, e Pirlo sta pensando di “esonerarlo”

Dopo il buco clamoroso sulla punizione del Porto che è costata la qualificazione Champions il portoghese ci ricasca col Parma: ha paura di prendere pallonate

Ci risiamo. Dopo il buco in barriera sulla punizione del Porto che è costata alla Juventus la qualificazione in Champions, Cristiano Ronaldo si dimostra punto debole su un altro calcio piazzato, quello del momentaneo 1-0 del Parma di Brugman.

Le immagini tradiscono il comportamento del portoghese, che schierato in barriera con Arthur, Bentancur e McKennie, è l’unico dei quattro a coprirsi completamente il volto alla battuta della punizione. Ronaldo affonda la testa nell’avambraccio e nemmeno salta, la palla passa proprio tra Ronaldo e Bentancur, e Buffon non può evitare il gol.

L’atto di “codardia” istintiva del portoghese finisce pure sui tabloid britannici.

“Sfortunatamente, queste cose accadono”, ha detto Pirlo quando gli è stato chiesto se la colpa fosse di nuovo di Ronaldo. “Ma valuteremo il suo ruolo sui calci di punizione nei prossimi giorni”.

Ricordiamo che Ronaldo era finito nel fuoco incrociato delle polemiche dopo essersi voltato sulla punizione di Sergio Oliveira in Champions. “Un errore imperdonabile”, l’aveva commentato a Sky Fabio Capello. “Ai miei tempi sceglievi i giocatori che andavano in barriera e non potevano essere quelli che hanno paura della palla”