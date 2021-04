Ronaldo non segna nemmeno a porta vuota, la Juventus non va oltre l’1-1 con la Fiorentina

Domani il Napoli potrebbe superarla (anche se a pari punti). Imbarazzante la partita di CR7, Ribery invece ha dato spettacolo. L’Inter ha battuto 1-0 il Verona

Ottime notizie per il Napoli. La Juventus non va oltre l’1-1 in casa della Fioretntina e quindi domani il Napoli – battendo il Torino – potrebbe agganciare i bianconeri a 66 punti (almeno a pari differenza reti, se non superiore se il Napoli dovesse vincere con almeno due gol di scarto). In ogni caso, il Napoli sarebbe avanti perché ha segnato più gol dei bianconeri: a oggi siamo 71 a 65. Quindi in caso di vittoria, domani sarebbe sorpasso.

Altro che Superlega. Il primo tempo è stato un dominio assoluto della Fiorentina. La squadra di Iachini copriva benissimo il campo, ottimo pressing, accorciava sempre sugli juventini che si sono trovati senza ossigeno. Il gol è arrivato su calcio di rigore per un netto fallo di mano in area di Rabiot. La trasformazione, col cucchiaio, dell’ottimo Vlahovic. In precedenza, i viola hanno colpito il palo grazie a un tiro deviato da Bonucci. Molto bene in campo Ribery e Pulgar.

Pirlo ha cambiato due uomini dopo il primo tempo fantasma. Dentro Morata e Kulusevski, fuori Bonucci e Dybala. Il doppio cambio ha premiato la Juve che ha pareggiato al primo minuto della ripresa con un sinistro a uncino di Morata. Dopo il pareggio, la partita è comunque rimasta in equilibrio. La Juventus ha avuto qualche occasioni più ma come spesso accade ultimamente, la squadra di Pirlo ha pagato la scarsa vena di Cristiano Ronaldo che si è divorato un altro gol da solo davanti alla porta spalancata (come contro il Napoli). Differenza abissale tra Ribery e Cristiano Ronaldo. A giocatori invertiti, la Juventus avrebbe vinto nettamente. Imbarazzante la prestazione del portoghese.

L’Inter ha battuto il Verona 1-0 e si è portata a più tredici sul Milan. Lo scudetto ormai è solo questione di tempo.