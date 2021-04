Paratici: «In caso di Champions, Pirlo resta»

A Sky: «Abbiamo grande fiducia nel raggiungimento dell’obiettivo. Non è previsto un piano B»

Nell’intervista a Sky Sport precedente il fischio di inizio di Fiorentina-Juventus, il dirigente della Juve, Fabio Paratici, ha parlato anche del futuro di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera. Paratici ha dichiarato che, in caso di qualificazione in Champions, il tecnico rimarrà al suo posto. Non sono previsti piani B.

Il futuro tecnico? Pirlo resta in caso di Champions?

«Sì, in caso di Champions sì. Non pensiamo al caso di non Champions. Siamo qui con una grande fiducia in quello che facciamo per raggiungere l’obiettivo. E’ l’unico pensiero che abbiamo. Il piano B non è previsto».