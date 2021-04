Marotta: «La lettera dei club contro di noi? Lo abbiamo appreso dai giornali»

A Dazn: “Ufficialmente non ne sappiamo niente e per questo non ne conosciamo il contenuto. Siamo in un momento tragico e di litigiosità, auspico si possa parlare di riforma del calcio”

Prima della partita col Verona, ai microfoni di Dazn ha parlato l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta. Gli è stato chiesto un commento sulla notizia della lettera indirizzata da alcuni club al presidente Dal Pino. Questa la sua risposta:

“Ufficialmente non ne sappiamo niente e per questo non ne conosciamo il contenuto, lo abbiamo appreso dagli organi di informazione. Siamo in un momento tragico e di litigiosità che nasconde il problema della sostenibilità. questo sistema non funziona, anche per colpa della pandemia. Auspico che si possa parlare di riforma del calcio attraverso un professionismo diverso che possa ridurre anche i costi”.