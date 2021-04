La Campania sfonda il muro del milione di vaccinati

Per la precisione sono 1.025.187: 745.839 cittadini hanno ricevuto la prima dose mentre 279.348 possono considerarsi immunizzati

La Campania ha più di un milione di vaccinati contro il Covid, almeno con la prima dose. Per la precisione sono 1.025.187 le somministrazioni effettuate. 745.839 cittadini hanno ricevuto la prima dose mentre 279.348 possono considerarsi immunizzati. Ne dà notizia l’Unità di crisi della Regione.

Nel dettaglio il report quotidiano dice anche che le vaccinazioni hanno riguardato 180.678 operatori sanitari. Di questi 94.331 hanno ricevuto la prima dose, 86.347 anche la seconda. In termini percentuali sono il 95,87%.

Per il personale non sanitario, invece, il totale è di 34.802 (18.585 la prima dose, 16.216 anche la seconda). In questo caso siamo all’87,28% delle adesioni e all’87,25% delle seconde dosi sulle prime.

Gli over 80 sono quota 305.460, con 185.683 prime dosi e 119.777 seconde. La percentuale sulle adesioni è al 76,26%. Sono, invece, 14.421 gli ospiti delle Rsa vaccinati, il 90,01%.

La categoria ‘altro’ – che in queste ore è oggetto di una forte polemica politica, dopo le esternazioni di Draghi – nei contegi regionali viene sommata ai settantenni, i conviventi caregiver e il personale esterno delle strutture sanitarie: il totale delle vaccinazioni è di 217.926.

Infine la scuola: 144.858 vaccinati tra prima e seconda dose, l’84,22% delle adesioni.