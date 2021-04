Gazzetta: può bastare la Champions per garantire il futuro di Pirlo alla Juve?

Non si rischierebbe di arrivare a considerare il cambio di allenatore alle prime difficoltà del nuovo campionato?

Pirlo non è uomo da lasciare dubbi, scrive la Gazzetta dello Sport, così come pochi dubbi lasciano le sue parole di ieri nel post partita della sfida contro la Fiorentina

Le possibilità che il binomio Pirlo-Juve continui anche nel 2021-22 non sono mai state così basse.

E poco conta che Paratici, prima di scendere in campo, abbia precisato che in caso di Champions Andrea resta in panchina, perché il rischio che la Juve finisca addirittura quinta esiste. Ma soprattuto, scrive la Gazzetta,

Se la Juve è questa, basterebbe il quarto posto per cancellare i dubbi nella mente di società, allenatore e giocatori? Non si rischierebbe di arrivare a considerare il cambio di allenatore alle prime difficoltà del nuovo campionato, magari già a inizio autunno?