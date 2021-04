Gazzetta: il futuro di Paratici sarà deciso a giugno, per ora è affiancato da Cherubini

Se sarà addio lo deciderà la Juve, non sarà lui a chiedere di andare via. Intanto Cherubini ha aumentato le sue responsabilità. Tra i sostituti possibili anche Giuntoli

La permanenza di Fabio Paratici nella dirigenza della Juventus è tutt’altro che certa. Ma se sarà addio, sarà la Juventus a deciderlo. In una riunione a fine giugno. Per ora il dirigente resta al suo posto, anche se affiancato da Cherubini, diventato più presente negli affari della prima squadra. La Gazzetta dello Sport scrive:

È ancora presto per discuterne.

“La società e il responsabile dell’area sportiva si guarderanno negli occhi e decideranno ma certo, in quella decisione gran parte della responsabilità sarà della Juve. Paratici non chiederà di andare via, starà al club capire se continuare il progetto – tutti gli uomini chiave dell’area sportiva, compreso Federico Cherubini, hanno il contratto in scadenza – oppure virare e interrompere una storia lunga 11 anni e 18 trofei”.