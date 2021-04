Corsport: Dopo Inter e Lazio, calendario favorevole al Napoli, potrebbe fare filotto

Gattuso potrebbe così togliersi la soddisfazione di salutare De Laurentiis da trionfatore. La mentalità di Ringhio può fare la differenza accanto ai gol degli attaccanti ritrovati

Napoli e Lazio proveranno a fare all-in in questo finale di stagione per accaparrarsi un posto in Champions, un percorso che appare alla portata di Gattuso scrive il Corriere dello Sport.

Il tecnico del Napoli infatti ha ritrovato a pieno la sua squadra e potrebbe togliersi la soddisfazione di salutare De Laurentiis da trionfatore, considerando anche un calendario favorevole

Inter e Lazio in arrivo al vecchio San Paolo, poi inizierà la discesa prevista dal calendario: superare le prossime due curve, significherebbe allungo e possibile filotto in dirittura

Del resto il Napoli ha dimostrato che, se ci sta con la testa, è difficile da bucare

La mentalità di Ringhio può fare la differenza accanto ai gol degli attaccanti ritrovati