Corsi (Empoli): «Dionisi nel mirino del Napoli? Non voglio parlarne, non mi sembra rispettoso»

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il suo tecnico, Dionisi, è tra i nomi fatti per il futuro della panchina del Napoli. Quando gli hanno chiesto conto delle voci, Corsi ha risposto così:

«Dionisi nel mirino del Napoli? Non voglio parlarne, se volete potete farlo voi quanto volete. Non mi sembra rispettoso. Per me rappresenta il presente e il futuro del mio club, non sto valutando le alternative. Non mi piacciono queste voci da Firenze o da Napoli e non è rispettoso neanche verso Gattuso».