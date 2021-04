Corsera: il 29,4% degli ospedalizzati per Covid ha un secondo ricovero entro 3 mesi

Il Corriere della Sera parte da uno studio pubblicato da una ricerca pubblicata sul British Medical Journal

Nella ricerca inglese sono stati messi a confronto 47.780 soggetti dimessi per Sars-CoV-2 dagli ospedali di quel Paese durante la prima ondata con la popolazione generale, bilanciando per età, sesso, etnia e vari fattori di rischio. I risultati sono preoccupanti: il 29,4% dei pazienti ospedalizzati per Covid ha avuto entro 140 giorni dal primo almeno un altro, successivo, ricovero, e di questi il 12,3% è deceduto