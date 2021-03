Zeman: «Giocare ogni tre giorni è possibile. Se sei allenato bene si può recuperare» 

Al Corriere dello Sport: «I doppi e i tripli impegni non incidono. Gli organici sono ampi, si può procedere con le rotazioni»

Il Corriere dello Sport intervista Zdenek Zeman. Commenta la situazione del calcio italiano. L’Inter per lottare per lo scudetto ha dovuto rinunciare alla Champions? Gli viene chiesto. Lui non è d’accordo. Soprattutto, non ritiene che giocare ogni tre giorni sia penalizzante.

«In quel momento l’Inter non era convinta delle proprie forze. Resto convinto che giocare ogni tre giorni sia possibile e che una squadra con quell’organico potesse permettersi il doppio e il triplo impegno. Però rivado a quei giorni e ripenso che all’epoca, probabilmente, Conte e i suoi non fossero pienamente consapevoli della loro consistenza. Succede».

Le rose sono abbastanza ampie per sopportare il peso degli impegni frequenti. La Roma, ad esempio, non sarà penalizzata dall’essere rientrata solo ieri dall’Ucraina.

«Penso non incida. Se sei allenato bene, hai la possibilità di recuperare sino a domenica sera. E comunque non sarà un aspetto condizionante: gli organici sono ampi, si può procedere con le rotazioni».